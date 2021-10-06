В ФРГ заявили, что заполнение "Северного потока - 2" газом проводится для техпроверки

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Заполнение "Северного потока - 2" газом необходимо и проводится для технической проверки трубопровода, и эта процедура соответствует всем предписаниям. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

"Мы приняли к сведению информацию о заполнении газом первой нитки "Северного потока - 2". Вопрос заполнения является частью разрешения об эксплуатации, которое выдало Горное управление Штральзунда", - сказала она. "То есть это является частью испытаний и технических проверок, которые необходимы", - добавила представитель министерства.

В Минэкономики заверили, что предоставят свою оценку о соответствии газопровода нормам ЕС "в рамках предусмотренных для этого сроков". "Процедура продолжается", - сказала представитель ведомства.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2". Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.