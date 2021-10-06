Минсельхоз поддержит производство плодово-ягодной продукции в КБР

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ намерено поддержать производство плодов и ягод в Кабардино-Балкарии, а также развитие мелиорации. Об этом сообщил в среду директор Департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, выступая на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике.

"По мнению Минсельхоза, нам нужно продолжать работать в следующих направлениях развития АПК региона. Первое - это сохранение высоких темпов роста по производству плодово-ягодной продукции. Сегодня регион является одним из лидеров, очень высокие темпы закладки. Адаптируются новые культуры такие, как орехоплодные. И этим решается не только масштабная задача по обеспечению продовольственной безопасности страны, но и создание новых рабочих мест", - сказал Некрасов.

По его словам, также планируется поддержать развитие мелиоративной системы для получения урожая вне зависимости от погодных условий, динамично развивать садоводство и овощеводство открытого и закрытого грунта. Еще одним направлением, которому будет оказана поддержка, является создание условий для долговременного хранения сельхозпродукции. "Те усилия, которые сегодня принимаются в республике по развитию мощностей для хранения, необходимо всячески расширять. Это позволит аграриям более активно присутствовать на основных продовольственных рынках страны", - добавил Некрасов.

Председатель правительства КБР Алий Мусуков выразил признательность Минсельхозу РФ за поддержку региона. "Мы эти направления и дальше будем развивать с вашей поддержкой. У нас в этом направлении амбициозные цели и задачи", - сказал он.