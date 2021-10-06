Власти Москвы планируют привлечь еще около 15 тыс. строителей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек работают в строительной сфере в Москве, власти города рассчитывают привлечь еще около 15 тыс. работников. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"60 тысяч человек работают. <...> Нам по-прежнему хотелось бы еще привлечь трудовых ресурсов, хотя бы тысяч 15, мы над этим работаем", - сказал Загрутдинов.

Он также рассказал, что зарплаты строителей в среднем выросли на четверть по сравнению с допандемийным периодом.

"Прикладываются огромные усилия по привлечению трудовых ресурсов. <...> Несмотря на сложности, нам удается мобилизовать эти ресурсы. С выполнением всех предписаний, связанных с эпидситуацией, у нас на сегодняшний день на строительных площадках на протяжении всего 2020 года, за девять месяцев 2021 года никаких негативных ситуаций, связанных со вспышками и нарушениями, к счастью, нет", - добавил Загрутдинов.