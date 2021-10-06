МЭР: около 50% самозанятых в России совмещают подработку с основной деятельностью

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 50% самозанятых применяют этот налоговый режим для подработки и совмещают ее с основной деятельностью. Об этом сообщила в среду ТАСС замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова.

"Этот [налоговый режим] - очень действенная мера, так как около 40% самозанятых вообще не имели легальных доходов за год до постановки на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Около 50% самозанятых совмещают самозанятость с трудовой деятельностью. То есть режим используется для подработки, а не основного вида деятельности", - сказала Илюшникова.

Замминистра также назвала лидеров среди регионов по численности зарегистрированных самозанятых. Так, в Москве их число приближается к 1 млн человек - 976,5 тыс. человек (30,5% от общего количества). На втором месте - Московская область (378,3 тыс. человек, 11,8% от общего количества), на третьем - Санкт-Петербург (274,7 тыс., 8,6%), на четвертом - Татарстан (221,5 тыс., 7%), на пятом - Краснодарский край (148,9 тыс., 5%).

Немного меняется лидерство при расчете числа самозанятых на 1 тыс. жителей региона. В Москве - 56 самозанятых на 1 тыс. человек населения, в Санкт-Петербург - 38, в Татарстане - 36, в Московской области - 33, в Калужской области - 23, уточнила Илюшникова.

По данным министерства, из уплаченных самозанятыми налогов больше 8 млрд рублей приходится на Москву из 20,5 млрд рублей в целом по стране.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек.