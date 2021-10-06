Турпоток в Кабардино-Балкарию с начала года вырос более чем вдвое

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев текущего года составил 840 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев, выступая на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике, в среду.

"По итогам девяти месяцев 2021 года показатель посетивших нашу республику равен 840 тыс. человек. Это в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Мы двигаемся к заветному миллиону посетителей и под это мы готовим нашу инфраструктуру", - сказал министр. Он добавил, что в 2019 году регион посетили 602 тыс. человек.

По словам Рахаева, туризм является ведущей отраслью республики, в ней задействованы порядка 220 предприятий. "Порядка 16 тыс. мест для размещения и свыше 5 тыс. человек, которые непосредственно заняты в отрасли. Здесь мы также отмечаем положительную динамику, причем эта динамика связана не только с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, но и с определенным улучшением качества предоставляемых услуг в этой сфере", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года КБР приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года.

Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".