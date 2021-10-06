Производство сельхозпродукции в КБР за три года выросло более чем на 25%

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Прирост сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за три года составил более 25%, сообщил в среду министр экономического развития КБР Борис Рахаев на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике.

"В сельском хозяйстве мы существенно продвинулись, динамика просто колоссальная, за последние три года мы дали прирост продукции в реальном исполнении более чем на 25%. Этому способствует прежде всего поддержка из федерального центра. Это и поддержка, связанная с развитием сельских территорий, это и мелиорация, это и субсидирование, а также меры, предпринимаемые по компенсации затрат производителей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Министр отметил, что сельскохозяйственное производство в КБР развивается прежде всего за счет растениеводства и животноводства. "Что касается растениеводства, это площади интенсивных садов, которые сегодня у нас превышают 15 тыс. га. Мы в этой сфере сформировали плодово-садовый кластер, полностью перешли на систему импортозамещения в достаточно короткие сроки. Начиная от производства саженцев, выращивания садов, хранения и переработки, сосредоточили все это в разной степени в республике", - пояснил Рахаев.

Он добавил, что в структуре АПК значительную долю занимает животноводство и птицеводство, оно составляет около 44% всей продукции АПК.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собрано 517,3 тыс. т плодово-ягодной продукции, что является рекордным для региона, в 2021 году планируется собрать свыше 530 тыс. т. В настоящее время более трети урожая плодов и ягод, собранного в промышленном секторе в целом по стране, приходится на КБР. Достичь таких показателей удалось благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и внедрению инновационных технологий производства плодово-ягодных культур.