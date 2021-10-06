В Киеве заявили, что у "Нафтогаза" достаточно денег, чтобы продолжать закупки газа

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" обеспечена необходимым финансовым ресурсом, чтобы продолжать закупки природного газа. Об этом в среду на заседании правительства заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Нафтогаз" обеспечен соответствующим финансовым ресурсом, чтобы далее продолжить накопление газа", - сказал он. По его словам, в настоящее время в подземных хранилищах страны почти 19 млрд куб. м природного газа, ведомство планирует начать отопительный сезон, когда там будет около 19,2 млрд куб. м газа.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что инфраструктура на Украине на 99% готова к осенне-зимнему периоду и зимой "вся страна будет с теплом".

Вместе с тем в среду оператор газохранилищ страны "Укртрансгаз" сообщил о начале отбора природного газа из своих хранилищ на фоне роста цен на топливо на европейских рынках. По данным компании, за минувшие сутки отбор составил около 100 тыс. куб. м из трех подземных хранилищ, тогда как закачка в хранилища прекращена еще 3 октября.