Около 25 тыс. га земель ввели в сельхоз оборот в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. га земель Московской области вернули сельскохозяйственный оборот с начала года, из них свыше 500 га уже засеяли пшеницей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их них 544,9 га сельхозпредприятия засеяли пшеницей в рамках озимого сева", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе рассказали, что лидерами по вводу земли в сельскохозяйственный оборот в этом году стали городские округа Лотошино, Ступино и Талдом.

Всего, по данным пресс-службы, в 2021 году в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот планируется вовлечь свыше 44 тыс. га земли.