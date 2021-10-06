В Ростовской области построят два завода по переработке масличных культур

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два маслоэкстракционных завода в ближайшие годы появятся в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом в среду на площадке агропромышленной выставки "Золотая осень" сообщил журналистам глава региона Василий Голубев.

"В ближайшие два года в Неклиновском и Миллеровском районах инвесторы построят два маслоэкстракционных завода. Общий объем инвестиций в проекты составит 6,7 млрд рублей", - сказал Голубев. Он добавил, что производства отличаются высокой технологичностью: снижаются потери при переработке масличных культур и расход электроэнергии.

Гендиректор компании "Агропрайм" Александр Алимов уточнил, что инвестиции в новое производство в селе Троицком Неклиновского района составят 3,3 млрд рублей. "Сроки строительства по плану у нас в течение двух лет, но будем стараться максимально сократить, - сказал Алимов. - Помимо семян подсолнечника, завод будет ориентирован на переработку других культур, в том числе рапса, сои". На заводе будет создано 156 рабочих мест со средней зарплатой в 45 тыс. рублей.

Инвестиции в завод в станице Мальчевской Миллеровского района составят около 3,4 млрд рублей. "Это будет современный, высокотехнологичный, энергоэффективный и автоматизированный завод, который позволит перерабатывать 600 тонн в сутки", - отметил гендиректор Мальчевского производственного комплекса "Светлый" Николай Гришин. Реализовать проект планируется до конца 2023 года. Здесь будет создано 80 рабочих мест со средним уровнем зарплаты в 45 тыс. рублей.

По словам губернатора, развитие сельскохозяйственной переработки необходимо региону. "Ростовской области нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья, это стратегическая для нас задача. Ежегодно на Дону производится 1,5 млн тонн масличных культур. Поэтому такие проекты мы обязательно будем поддерживать", - сказал Голубев.

XXIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" открылась 6 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области. В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России. На площадке развернулась масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов. Павильон животноводства разместился на 2,5 тыс. кв. м и представил лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства и птицеводства.