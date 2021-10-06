Власти считают необходимым увеличить темпы ввода жилья с 7 до 10 млн кв. м в год на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Регионам Урала, перед которыми стоит задача построить к 2030 году 120 млн кв. м жилья, необходимо увеличить темпы строительства с 7 до 10 млн кв. м жилья ежегодно. На данный момент они строят 7 млн кв. м жилья в год, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пленарном заседании Международного форума 100+ TechnoBuild в среду.

"Те задачи, которые перед нами стоят, - 120 млн кв. метров жилья для Уральского федерального округа к 2030 году. А это более 10 млн кв. м жилья [в год], то есть нам нужно сделать серьезный скачок, потому что сейчас мы строим порядка 7 [млн кв. м]. Поэтому сегодня все новеллы: и комплексное развитие территорий, и инфраструктурное меню, которое предлагает Министерство [строительства РФ], и новые финансовые инструменты - мы над этим всем работаем. Стараемся быть впереди, и пока нам это удается", - сказал Якушев.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.