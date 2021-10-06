ЦБ рассчитывает на снижение темпов роста инфляции в IV квартале

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России по-прежнему ожидает замедления темпов роста цен в России в четвертом квартале текущего года, заявил в ходе пресс-конференции зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

"Даже при том, что в августе-сентябре темп роста цен был выше прогнозов ЦБ, в июле темпы роста цен были довольно низкими. Поэтому в среднем за третий квартал сезонно сглаженный темп рост цен, по всей видимости, будет ниже, чем он был во втором квартале. С точки зрения годовой инфляции - да, наверное мы исходим из того, что уже в четвертом квартале мы увидим ее замедление. Но это ее логирующие показатели, для нас важнее текущий уровень инфляционного давления", - сказал он.

По словам Заботкина, рост цен на энергоносители в Европе вызывает озабоченность регулятора, так как это может сказаться на импортируемой инфляции. "Даже если это разовое явление, тот масштаб который происходит, он скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах, и в какой-то мере это может усилить то, что принято называть, импортируемую инфляцию для России", - отметил он, добавив, что этот фактор будет в числе рассматриваемых на заседании совета директоров регулятора по ключевой ставке 22 октября.

Зампред регулятора также добавил, что Банк России сохраняет сигнал о возможных новых повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях.