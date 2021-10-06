Отечественные производители смогут обеспечивать медицину изделиями средней сложности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские производители медицинской техники в 2022 году будут готовы полностью обеспечить потребности рынка здравоохранения в ряде изделий средней сложности. Об этом сообщил старший управляющий директор УК "Роснано", председатель правления консорциума "Медицинская техника" Иван Ожгихин на форуме "Биотехмед- 2021" в рамках сессии "Производство медицинского оборудования и расходных материалов с высоким уровнем локализации. Преодолевая барьеры".

"Сегодня участники консорциума готовы занять 80% рынка, не охваченного российскими производителями. <…> Обязательное условие - сохранение темпов работы ФОИВов с отечественными производителями медицинского оборудования, в том числе и в рамках централизованных госзаказов", - сообщает в среду пресс-служба "Роснано".

Достижение этой цели, а также координация деятельности разработчиков, производителей и мониторинг потребностей медицинской техники и расходных материалов - основные направления работы консорциума "Медицинская техника", учрежденного государственными корпорациями "Ростех", "Росатом", концерном "Алмаз-Антей", Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования и Ассоциацией производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения.

"Медицина будущего" повысит доступность, контроль и качество медицинских услуг, а также позволит значительно снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Внедрение цифровых решений и новых технологических сервисов - один из приоритетов группы "Роснано".

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.