В Кабардино-Балкарии планируется создать не менее 28 тыс. дополнительных рабочих мест

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют создать к 2030 году еще 28 тыс. дополнительных рабочих мест, сообщил министр экономического развития республики Борис Рахаев во время выступления на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая прошла в Нальчике 6 октября.

"Имея позитивную динамику роста в сфере демографии, мы прогнозируем, что к 2030 году прирастем еще порядка 7,4 тыс. человек. Учитывая, что у нас идет тенденция к снижению миграционного оттока населения, нам потребуется к 2030 году еще 28 тыс. дополнительных рабочих мест. Помимо этого, для того, чтобы прийти к среднероссийскому показателю, нам нужно дополнительно сформировать еще 64 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что власти республики намерены сократить число безработных в регионе, привлекая их на работу в отраслях легкой промышленности и сельского хозяйства. Глава региона также отмечал, что в республике работают над легализацией трудовых отношений и выявлением самозанятых. По его словам, количество зарегистрированных безработных в регионе достигает 67 тыс., теневая занятость в регионе оценивается в 15-20 тыс. человек.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости в Кабардино-Балкарии, к октябрю составила 13,5 тыс. человек, что в 5,5 раза меньше показателя на начало года, сообщил Казбек Коков.

"Премьер-министр Кабардино-Балкарии [Алий Мусуков] представил предварительные итоги социально-экономического развития республики по основным показателям в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. <...> Он сообщил, что численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на 1 октября 2021 года составила 13,5 тыс. человек, что в 5,5 раза меньше показателя на начало года", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Что касается туристической отрасли, по информации кабмина, объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, вырос за девять месяцев в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты региона сообщили, что к июню 2021 года число безработных снизилось более чем на 45 тыс. по сравнению с началом года, что говорит о стабилизации ситуации с занятостью в субъекте. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января составил 16,7% от численности рабочей силы республики, а на 1 июня - 6,3%.

В январе 2021 года в республике утвердили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Осуществляются такие мероприятия, как трудоустройство безработных граждан в рамках реализации инвестиционных проектов, профессиональное обучение с последующим трудоустройством, создание рабочих мест в агропромышленном комплексе, содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений. В феврале сообщалось, что власти Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году планируют трудоустроить 24 тыс. безработных.