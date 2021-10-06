Численность безработных в Кабардино-Балкарии к октябрю снизилась в 5,5 раза

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости в Кабардино-Балкарии, к октябрю составила 13,5 тыс. человек, что в 5,5 раза меньше показателя на начало года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам "муниципального часа", который в среду провел глава КБР Казбек Коков.

"Премьер-министр КБР [Алий Мусуков] представил предварительные итоги социально-экономического развития республики по основным показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. <...> Он сообщил, что численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на 1 октября 2021 года составила 13,5 тыс. человек, что в 5,5 раза меньше показателя на начало года", - сообщили в пресс-службе.

Что касается туристической отрасли, по информации кабмина, объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, вырос за девять месяцев в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты региона сообщили, что к июню 2021 года число безработных снизилось более чем на 45 тыс. по сравнению с началом года, что говорит о стабилизации ситуации с занятостью в субъекте. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января составил 16,7% от численности рабочей силы республики, а на 1 июня - 6,3%.

В январе текущего года в КБР утвержден комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Осуществляются такие мероприятия, как трудоустройство безработных граждан в рамках реализации инвестиционных проектов, профессиональное обучение с последующим трудоустройством, создание рабочих мест в агропромышленном комплексе, содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений. В феврале сообщалось, что власти Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году планируют трудоустроить 24 тыс. безработных.