Армения ведет переговоры с компанией "Геопромайнинг" о строительстве новой АЭС

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Армении ведет переговоры с российской горнорудной компанией "Геопромайнинг" о строительстве новой АЭС. Об этом в среду заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"С компанией "Геопромайнинг", которая взяла на себя инвестиционные обязательства построить медеплавильный завод, мы начали переговоры по строительству новой АЭС. Конечно, участие правительства в этом процессе должно быть активным, потому что АЭС не может быть полностью частной инициативой", - сказал он.