МЭР: годовая инфляция в России с 28 сентября по 4 октября ускорилась до 7,48%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 28 сентября по 4 октября ускорилась до 7,48%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 28 сентября по 4 октября рост потребительских цен замедлился до 0,26% (после 0,29% неделей ранее), в годовом выражении составил 7,48% по состоянию на 4 октября. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (0,55%)", - отмечается в обзоре.

При этом в непродовольственном секторе зафиксировано незначительное снижение инфляции при замедлении роста цен на легковые автомобили и ускорении дефляции на строительные материалы. Возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг также оказало сдерживающее воздействие. На мировом рынке также зафиксировано продолжение снижения стоимости экспорта металлопродукции и металлического лома из России.

Инфляция в сентябре в годовом выражении составила 7,4%, увеличившись относительно августовских показателей на 0,6%, следует из данных Минэкономразвития.

"В сентябре наблюдалось нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции. Ускорился рост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, крупы и бобовые, макаронные изделия). Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен на непродовольственные товары, в том числе, благодаря удешевлению бензина", - говорится в обзоре. Кроме того, в сентябре, после окончания сезона отпусков, снизились цены на отдельные туристические услуги и на услуги пассажирского транспорта.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз на 2021 год предполагает инфляцию 5,8% по итогам 2021 года в базовом сценарии и 6% в консервативном. По данным Росстата, инфляция в России за период с 28 сентября по 4 октября 2021 года составила 0,26%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,29%.