Недельная инфляция в России замедлилась до 0,26% с 0,29% неделей ранее

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 28 сентября по 4 октября 2021 года составила 0,26%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,29%.

С начала года потребительские цены выросли на 5,48%. В годовом выражении инфляция на 4 октября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,22%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свинину - 0,7%, говядину, консервы мясные для детского питания, макаронные изделия, вермишель - на 0,6%, баранину, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов - на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко, сметану, творог, крупу гречневую, рис, хлеб из ржаной муки, конфеты шоколадные, консервы овощные для детского питания - на 0,4%.

В среднем по России цены на пшено выросли на 0,3%. Также на 0,2% выросли цены на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и соль. Цены на сыры сычужные, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) на 0,1%.

Куриные яйца подорожали на 4,4%, куриное мясо - на 1,6%. Цены на сахарный песок выросли на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,5%, в том числе на помидоры - на 12%, огурцы - на 6,3%, картофель - на 4,4%. В то же время яблоки подешевели на 1,4%, морковь - на 0,2%, белокочанная капуста - на 0,3% и репчатый лук - на 0,7%.

Цены на колбасу вареную снизились на 0,4%. Также подешевели цены на воду и на чай - на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный), бромгексин - на 1,1%, аллохол, валидол - на 0,8%, нимесулид - на 0,6%, корвалол, левомеколь, поливитамины без минералов отечественные - на 0,5%, комбинированные анальгетики - на 0,4%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, бумага туалетная - на 0,5%, мыло хозяйственное и туалетное, порошки стиральные, подгузники детские - на 0,3%, щетки зубные - на 0,1%. Одновременно снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,2%, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические, пасты зубные - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 1,4%, телевизоры - на 1,3%, смартфоны - на 0,5%, колготки женские - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, костюмы спортивные для детей - на 0,2%, майки, футболки, носки мужские, футболки детские, кроссовки для детей и взрослых, шампуни, сигареты с фильтром отечественные - на 0,1%.

Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 1,9%, металлочерепицу - на 1,3%, доски обрезные - на 0,3%.

Услуги

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 3%, проживания в гостиницах 1-5 звезды и мотелях выросла на 0,3-0,6%. Также цены на путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты снизились на 1,5%.