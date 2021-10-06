Путин раскритиковал биржевую торговлю газом, отметив, что это не часы, машины или нефть

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Биржевая торговля газом неэффективна, потому что речь идет о сложном технологическом процессе поставок, а не о продаже "часов, трусов, галстуков или машин". Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"В целом биржевая торговля газом не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки, и не машина. Это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке", - подчеркнул он.

Газ "так не торгуется", заметил Путин. "Его нельзя так хранить. Даже сжиженный природный газ - все-таки его надо произвести, осуществить сжижение, в танкеры погрузить, развезти, потом опять регазифицировать", - констатировал он.

Российский президент обратил внимание на то, что это сложный, дорогостоящий процесс, и он "так не работает". И, как считает Путин, происходящее сейчас с газом в Европе - результат настойчивых действий Еврокомиссии, "как минимум, неаккуратных и с тяжелыми последствиями для рынка".