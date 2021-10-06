В России проведут эксперимент по формированию цифровых документов об образовании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании посредством "Единого реестра цифровых документов об образовании" с 11 октября по 31 декабря 2021 года. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Провести 11 октября - 31 декабря 2021 г. на территории Российской Федерации эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн" и по размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.

Уточняется, что целью эксперимента является создание и апробация механизма формирования цифровых документов об образовании.

Участники эксперимента

Участниками эксперимента являются Рособрнадзор, Минпросвещения, Минцифры и вузы. Указанным ведомствам необходимо разработать и утвердить дорожную карту по проведению эксперимента в течение 10 дней со дня вступления в силу документа.

В эксперименте будут участвовать Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет им. Баумана и Московский педагогический государственный университет.

Минцифры поручено обеспечить доработку личных кабинетов на едином портале, провести анализ отчета Рособрнадзора о проведении эксперимента, а также подготовить и направить доклад об итогах эксперимента в правкомиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Рособрнадзору необходимо обеспечить формирование цифровых документов об образовании выпускников образовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, обеспечить проведение оценки результатов эксперимента и представить отчет о его проведении в Минцифры не позднее 31 декабря 2021 года, а также привлечь подведомственные организации к реализации эксперимента.

В свою очередь Минпросвещения должно обеспечить методическую поддержку проведения эксперимента.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.