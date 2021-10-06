Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,23-1,38%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дотянувшись до нового исторического максимума, российские индексы перешли к коррекции. По итогам дня рублевый индекс уменьшился на 1,23%, до 4171,71 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,38%, до 1814,64 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:44 мск подрос на 0,09%, до 72,46 рубля, евро уменьшился на 0,32%, до 83,67 рубля. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день снизилась на 2,22% и торгуется в районе $80,81 за баррель.

"Основные потери понесли представители нефтегазового сектора на фоне снижения ценового оптимизма в "черном золоте". Ухудшились и общерыночные настроения. Заметное удорожание энергоносителей может выступить катализатором усиления инфляции, что в свою очередь может вынудить мировые ЦБ приступить к сворачиванию стимулирующих мер", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем выросли риски со стороны сектора недвижимости КНР. "К сохраняющейся угрозе дефолта Evergrande добавились долговые проблемы другой крупной компании - Fantasia", - добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "ПИКа" (+6,33%) сегодня отыгрывают часть вчерашнего провала. "На инвесторов по-прежнему давит информация о вторичном размещении ценных бумаг, но сам факт SPO в долгосрочной перспективе вполне позитивен для эмитента. Акции стабилизировались около 1 272 рублей и могут восстановиться, при наличии конъюнктуры, к 1 350 рублей", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В плюсе бумаги "Северстали" (-1,11%). "При этом акции металлургов в последнее время выглядят слабо - пока власти будут обсуждать вопрос с НДПИ для металлургического сектора, давление на сектор продолжится. Акции накануне касались "дна" на уровне 1 430 рублей, теперь восстанавливаются и могут дотянуться к 1 550 рублей", - добавила эксперт.

При этом в минусе сегодня фавориты предыдущих сессий - бумаги нефтегазовых компаний, от "Лукойла" (-4,13%) до "Роснефти" (-3,43%) и "Новатэка" (-3,60%). Бумаги "Газпрома" (-4,65%) сегодня успели обновить очередной максимум на уровне 397 рублей. По мнению Бодровой, несмотря на сегодняшнюю фиксацию прибыли, долгосрочный восходящий тренд по-прежнему сохраняется.

Прогноз на 7 октября

В четверг внимание рынков может сосредоточиться на монетарных сигналах. Будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также выступлений представителей европейского и американского регуляторов, рассказал Александр Бахтин. Помимо этого, энергетический кризис, китайские риски и ключевая макростатистика продолжат оставаться в фокусе внимания участников торгов, добавил он.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра преобладают шансы снижения котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4100-4250 пунктов, 72,3-72,7 рубля и 83,35-84 рубля за доллар США и евро соответственно. Согласно прогнозу "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 7 октября может формироваться в пределах 4140-4240 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,2-73 рубля.