Число МСП в Дербенте выросло благодаря реализации инвестпроектов по мастер-плану города

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов и развитие туристической инфраструктуры по мастер-плану развития города Дербента в Республике Дагестан оказала положительное влияние на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил управляющий партнер экспертной организации в сфере городского и территориального развития "Новая Земля" Григорий Соломин.

Осенью 2019 года консорциум под лидерством компании "Новая земля" стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента.

"У нас бюджет ограниченный, у нас есть 25 млрд на пять лет, и это государственные деньги, и мы старались эти 25 млрд потратить максимально эффективно. <…> Эти государственные деньги мы тратили так, чтобы создать на этой территории инвестиционные проекты, которые будут выгодны бизнесу. <…> Если говорить про туризм, то мы, первым делом, делаем благоустройство, дизайн-код внедряем, мы его уже реализовали практически. И бизнес, если вы обратите внимание, очень это подхватывает", - сказал он в ходе форума регионов России в Москве, добавив ТАСС, что с развитием предпринимательской деятельности также вырос и спрос на недвижимость.

При разработке мастер-плана границы Дербента, по словам Соломина, были сокращены на 30%, и в ближайшее время эти границы будут зафиксированы в генплане. "Весь этот мастер-план по сути - набор инвестиционных проектов с оцененной емкостью, возможными инвесторами и так далее. За счет этого это стал первый в России мастер-план, который реализуется из-за того, что сделан совместно с местными экспертами", - добавил Соломин.

О мастер-плане Дербента

Мастер-план Дербента предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Его строительство планируется завершить в 2022 году. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.