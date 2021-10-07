Аэропорт в Улан-Удэ получил разрешение принимать грузовые суда Boeing

УЛАН-УДЭ, 7 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ получил разрешение принимать сверхтяжелые грузовые суда Boeing. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

"Мы получили разрешение и впишем в наш сертификат право принимать на постоянной основе еще три типа судов: Boeing - 777F, Boeing 747-8F, Boeing 747-400F/400 ERF. Это большой шаг вперед", - сообщил он.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет ему принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. Кроме того, некоторые преференции появились после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.

В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая ВПП, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.