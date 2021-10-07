Более 32 млрд рублей привлекут на проекты на Алтае с помощью инфраструктурных кредитов

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Более 32 млрд рублей частных инвестиций привлекут в Алтайском крае на реализацию проектов с помощью инфраструктурных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Поступление инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь средства частных инвесторов на реализацию проектов в размере более 32 млрд рублей. В целях обеспечения реализации 15 проектов за счет средств инфраструктурных кредитов в 2022-2023 годах планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них - автомобильные дороги, мосты, путепроводы в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, Белокурихе, Заринске и Барнауле, сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. По данным властей, в числе проектов, которые одобрены для получения инфраструктурных кредитов, строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. На их реализацию региону одобрено получение кредитов на 9 млрд 274 млн рублей.

"На случай если общий лимит в 500 млрд рублей, который был выделен по стране, останется невостребованным: кто-то не сможет защитить свои заявки, у кого-то будет экономия, то мы подготовили небольшой резерв, который сможем еще предъявить и дополнительные деньги востребовать", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Виктора Томенко.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Алтайский край, не имеющий коммерческих кредитов, представил заявку на получение инфраструктурных кредитов в объеме около 9 млрд 300 млн рублей.