Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос в 2,5 раза

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Республике Дагестан за девять месяцев вырос в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"С начала года в Дагестане выловлено 24,15 тыс. тонн рыбы. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выловлено около 10,43 тыс. тонн", - рассказали в пресс-службе.

При этом в управлении отметили, что кильки из общего количества рыбы выловлено 21,9 тыс. тонн. "Разница освоения по сравнению с аналогичным периодом этого виды рыбы составляет более 14 тыс. тонн", - добавили в Росрыболовстве.

Как отмечается, такого роста удалось добиться благодаря активному килечному промыслу разноглубинным тралом с использованием судов.

По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по конец марта. С апреля по июнь килька идет на нерест, поэтому действует запрет на вылов. С июля рыбаки вновь выходят на промысел. Массовый вылов начнется вместе с похолоданием в октябре или ноябре

Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - 8, в их числе 3 вида килек, 2 вида пузанков, долгинская сельдь и 2 вида кефали.