Счетная палата призвала "Кавминкурортресурсы" активнее участвовать в развитии региона

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Потенциал "Кавминкурортресурсов" ("КМКР"), которые являются главным распорядителем недр Кавказских Минеральных Вод, должен активнее использоваться для развития курортного региона, а недропользование должно быть более рациональным. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ по итогам проверки компании, следует из отчета инстанции.

"АО "Кавминкурортресурсы" является крупнейшим недропользователем региона, обеспечивающим санаторно-курортный комплекс Кавминвод минеральными водами и лечебной грязью, а также сырьем заводы по розливу минеральных вод. Уникальная база активов и широкое присутствие в регионе обеспечивают обществу стабильные положительные финансовые результаты. С января 2021 года АО "КМКР" включено в перечень стратегических обществ, однако не является участником государственных программ", - привели в пресс-службе выводы аудитора Андрея Батуркина.

Также отмечается, что компания не в полном объеме соблюдает основные требования к рациональному использованию и охране недр. "Так, из 149 скважин 26 практически не используются, меры по их ликвидации (консервации) или дальнейшему использованию не приняты. При этом 95% годовой добычи минеральной воды приходится всего на 18 скважин", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Проверка показала, что основной доход АО "КМКР" приносит поставка непереработанных минеральной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения - на нее приходится свыше 96% выручки компании. Вместе с тем, по ряду месторождений общество продает минеральную воду себе в убыток или по себестоимости. "Ценообразование АО "КМКР" на минеральную воду носит нерыночный характер. Выход на чистую прибыль обеспечивается в основном за счет рентабельных месторождений и единичных коммерческих поставок воды заводам розлива по рыночной цене", - отмечают в Счетной палате.

Экологический менеджмент

Счетная палата предложила пересмотреть подходы к созданию единого недропользователя в регионе Кавминвод. Как отмечается в сообщении по итогам проверки, в настоящее время под госконтролем остается только добыча минеральной воды, а розлив и реализацию планируется передать частному инвестору.

"Это не исключает превалирование коммерческих интересов над государственными и нарушение антимонопольного законодательства, а также не обеспечит согласованное недропользование в регионе и исключение контрафактной продукции в связи с наличием других недропользователей и производителей минеральной воды. Проведенный анализ свидетельствует, что для АО "КМКР" наиболее экономически целесообразным является развитие самостоятельного розлива минеральной воды", - приводится в сообщении мнение аудитора Батуркина.

Аудиторы также указали на низкий темп ремонта минералопроводов - за последние три года из 65 км отремонтировано не более 5 км, а также на неиспользуемый потенциал самоизливающихся термальных вод.

"Счетная палата предлагает разработать меры по использованию потенциала самоизливающихся термальных вод Железноводского и Пятигорского месторождений", - говорится в сообщении.

По мнению контрольного ведомства, улучшить результаты при использовании участков недр возможно за счет системы экологического менеджмента, предусмотренной национальным стандартом. Как отметили аудиторы Счетной палаты, ее внедрение позволит компании "повысить качество принимаемых решений в сфере охраны окружающей среды в балансе с социально-экономическими потребностями".