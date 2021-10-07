Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за девять месяцев выросла на 67%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам отчетности (РСБУ) увеличилась по итогам января - сентября 2021 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 67% и достигла 936,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности кредитной организации.

"За 9 месяцев 2021 года Сбербанк заработал 936,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 25,5%. В сентябре банк заработал чистую прибыль в размере 109,1 млрд рублей с рентабельностью капитала в 26% и рентабельностью активов 3,7%", - отмечается в материалах банка.

Чистый процентный доход по итогам девяти месяцев составил 1,2 трлн руб. и превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 12,2% на фоне роста кредитного портфеля клиентов и доходности работающих активов. Чистый комиссионный доход вырос на 16,1% и составил 423,5 млрд рублей. Основным драйвером, по данным Сбербанка, остаются операции с банковскими картами и эквайринг.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь - сентябрь составили 98 млрд рублей, что в пять раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер.

Кредитный портфель и средства клиентов

Совокупный кредитный портфель Сбербанка на конец сентября увеличился на 1,5% без учета валютной переоценки и превысил 26,1 трлн рублей. Частным клиентам в сентябре выдана рекордная сумма кредитов - 534 млрд рублей, из них 274 млрд рублей потребительских кредитов и около 260 млрд рублей ипотечных. Розничный портфель в сентябре вырос на 2,2% и на 1 октября превысил 10 трлн рублей.

Средства физических лиц увеличились за отчетный период на 1,2% без учета валютной переоценки,до 16,3 трлн рублей, в том числе за счет зачисления единоразовых социальных выплат населению в сентябре. Средства юридических лиц на 1 октября составили 8,5 трлн рублей, за месяц увеличившись на 2,6% без учета валютной переоценки, в основном за счет роста срочных депозитов. Совокупные средства клиентов в сентябре выросли на 1,7% без учета валютной переоценки и достигли 24,8 трлн рублей.

Общий капитал банка вырос на 87 млрд рублей (или на 1,8%) преимущественно за счет заработанной в сентябре прибыли. Достаточность базового и основного капитала на 1 октября составила 11,17% и 11,61% соответственно.

В новость была внесена правка (10:22 мск) - передается с исправлением периода в лиде, верно "января - сентября".