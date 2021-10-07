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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,22%

РТС вырос на 1,4%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи на 1,22%, до 4222,78 пункта, и РТС - на 1,4%, до 1840,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4226,07 пункта (+1,3%), индекс РТС - до 1843,21 пункта (+1,57%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,65% - до $80,55 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 1,27% и торгуется на уровне $76,45 за баррель.

 

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