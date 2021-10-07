Росавиация: беспилотные системы необходимо интегрировать в единое воздушное пространство

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Необходимо интегрировать беспилотные воздушные системы в единое воздушное пространство и оснастить беспилотные летательные аппараты авиационно-навигационным оборудованием, которое бы позволило контролировать полет по более простым схемам. Об этом сообщил в пятницу руководитель Росавиации Александр Нерадько на авиационной площадке имени Чкалова в Томском районе.

"Применение в различных отраслях народного хозяйства, конечно, вызывает необходимость интеграции беспилотных воздушных систем в единое воздушное пространство, в единую систему организации воздушного движения. <…> Сейчас стоит задача оснащения беспилотников комплексом авиационно-навигационного оборудования, который бы позволял <…> наблюдать за воздушным пространством, контролировать их полет по более упрощенным схемам с использованием спутниковой навигации", - сказал он.

Нерадько добавил, что в России зарегистрировано почти 40 тыс. беспилотных летательных аппаратов массой менее 30 кг. Их применение практически неограниченно, в том числе в скором времени и для перевозки пассажиров. Также зарегистрировано 14 летальных аппаратов большой массы, с развитием сертификационных процедур их станет намного больше.

В августе в Томском районе открылась авиационная площадка, которая стала первым эксплуатационным центром по пилотному проекту "Тайга". В нем будут созданы места для работы экипажей беспилотных летательных аппаратов, будут отрабатываться технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов. До этого работа с беспилотниками велась операторами на обочинах дорог из микроавтобусов без каких-либо удобств и инфраструктуры.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольшую заинтересованность в сервисах "Тайги" проявили в нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание нарушителей, незаконно находящихся в охраняемых зонах.