Средняя цена 1 кв. м в новостройках массового сегмента в Москве за год выросла на треть

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Квадратный метр в новостройках массового сегмента в Москве за год подорожал в среднем более чем на треть, говорится в распространенном в четверг сообщении компании "Метриум" по итогам третьего квартала 2021 года.

"Средняя цена квадратного метра на первичном рынке массового сегмента по итогам третьего квартала составила 256,49 тыс. рублей (+2,8% за месяц; +4,5% квартал; +14% за 6 месяцев; +24% за 9 месяцев; +35% за 12 месяцев). Хотя темп роста цен с августа стал замедляться, по итогам сентября был зафиксирован рост средневзвешенной цены квадратного метра, он составил 2,8%", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что годом ранее средняя стоимость квадратного метра составляла около 190 тыс. рублей.

В сообщении также отмечается, что рост цены квадратного метра на столичном рынке новостроек связан с постепенным сокращением предложения на начальных этапах строительства. Сейчас в экспозиции находятся преимущественно лоты более высокой степени готовности.

"Причина роста цен заключается в повышении строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также в наращивании экспозиции преимущественно компактных квартир. Доля квартир в корпусах на начальном этапе строительства в августе составляла 45%, а в сентябре - уже 35%. В абсолютном выражении число студий и однокомнатный квартир в сентябре увеличилось на 2% относительно данных августа, при этом общее количество квартир на рынке за аналогичный период сократилось на 6,3%", - говорится в сообщении.

Средний бюджет покупки жилья на первичном рынке составил 12,85 млн рублей, рост за квартал составил 1%. "Рост цены квадратного метра не сильно сказался на средней стоимости квартир из-за сокращения экспозиции трехкомнатных и многокомнатных лотов большой площади, а также снижения средней площади экспонируемых квартир за три месяца на 1,8 кв. м (до 50,1 кв. м)", - говорится в сообщении. За квартал сильнее всего подорожали студии (+6,3%). Средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 3,2%, двухкомнатных - на 2,8%, трехкомнатных - на 2%.

Квадратный метр на "вторичке" тоже подорожал

По данным федерального портала "Мир квартир", с начала года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 8,5%, до 270,76 тыс. рублей. Средняя цена квартиры в готовом жилье составила 14,76 млн рублей, что на 2,4% больше, чем в начале года.

В среднем по России, по данным портала, стоимость квадратного метра на "вторичке" выросла на 18,9%. Наибольший рост с января отмечен в Сочи (66,2%), Краснодаре (44,7%) и Севастополе (31,5%).

Эксперты сервиса связывают рост цен на вторичном рынке с изменениями условий льготной ипотеки на рынке новостроек и подорожанием квартир на "первичке". Это провоцирует смещение спроса со строящегося жилья на уже готовое.