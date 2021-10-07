Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" на 10,9 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" в объеме 10,9 млрд рублей. Деньги пойдут на инвестиционные проекты в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае, говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" на сумму 10,9 млрд рублей. Средства направлены на реализацию инвестиционных проектов в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае. В частности, средства пойдут на модернизацию и расширение мощностей, что будет способствовать росту объемов производства и совершенствованию качества продукции, предназначенной как для внутреннего, так и для экспортных рынков", - отмечается в сообщении.

Сроки и условия финансирования не уточняются.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг "Черкизово" планирует в 2021 году увеличить объем производства мяса птицы на 3-5% по сравнению с показателем за 2020 год. В частности, вырастет производство на предприятии "Алтайский бройлер", которое вновь заработает 15 октября после случившегося в июле пожара.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла на 62,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 13,4 млрд рублей.