{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 50% за девять месяцев 2021 года

Самыми популярными внутренними направлениями стали города Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар
Международный аэропорт Махачкала Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
Описание
Международный аэропорт Махачкала
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за январь-сентябрь 2021 года составил свыше 1 млн 480 тыс., что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 29,7% больше, чем в 2019 году, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь АО "Аэропорт "Махачкала" Сапура Магомедова.

"Международный аэропорт Махачкалы с января по сентябрь 2021 года обеспечил обслуживание 12 028 рейсов и 1 488 572 пассажиров. Таким образом, пассажиропоток вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 29,7% больше, чем в 2019 году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самыми популярными внутренними направлениями стали города Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар.

"Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали "Победа", "ЮТэйр" и "S7 Airlines", - добавила она.

Из аэропорта Махачкалы открылись новые направления: Пермь, Саратов и Симферополь. С ноября 2021 года планируются вылеты в Нижний Новгород.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, открыто международное авиасообщение с Турцией, Таджикистаном и ОАЭ.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Минсельхоз прогнозирует рост производства овощей к 2025 году
Так, по оценкам ведомства, производство овощей открытого грунта в России к этому времени вырастет на 25% по сравнению с показателем 2020 года, картофеля - на 12%
Читать полностью