Пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 50% за девять месяцев 2021 года

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за январь-сентябрь 2021 года составил свыше 1 млн 480 тыс., что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 29,7% больше, чем в 2019 году, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь АО "Аэропорт "Махачкала" Сапура Магомедова.

"Международный аэропорт Махачкалы с января по сентябрь 2021 года обеспечил обслуживание 12 028 рейсов и 1 488 572 пассажиров. Таким образом, пассажиропоток вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 29,7% больше, чем в 2019 году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самыми популярными внутренними направлениями стали города Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар.

"Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали "Победа", "ЮТэйр" и "S7 Airlines", - добавила она.

Из аэропорта Махачкалы открылись новые направления: Пермь, Саратов и Симферополь. С ноября 2021 года планируются вылеты в Нижний Новгород.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, открыто международное авиасообщение с Турцией, Таджикистаном и ОАЭ.