Глава "Газпром ПХГ" заявил, что закачка газа в России должна завершиться к 1 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Закачка газа в российские подземные хранилища (ПХГ) идет по плану и должна завершиться к 1 ноября. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"1 ноября у нас в плане стоит окончание подготовки к ОЗП [осенне-зимнему периоду]. Уровень закачки [идет] согласно графику. Я вас уверяю, что подготовка к зиме идет согласно план-графику", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявлял, что закачка газа в российские подземные хранилища будет идти еще в течение одной или двух недель.