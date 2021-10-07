"Опора России" считает, что социальному бизнесу нужна имущественная поддержка регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Социальные предприниматели нуждаются в имущественной поддержке на региональном уровне. Такое мнение в четверг на съезде лидеров "Опоры России" высказал председатель комиссии бизнес-объединения по социальному предпринимательству Сергей Голубев.

"Я сейчас говорю про региональный уровень, не про федеральные меры. Это имущественная поддержка. Почему имущественная - у нас много социальных предпринимателей, это предприниматели, которым требуются площадки, требуются помещения. <…> На наш взгляд, здесь важна льготная аренда, то есть, имущественная поддержка", - сказал он.

26 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. В 2020 году сведения о социальных предприятиях впервые были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Мы проанализировали на федеральном уровне, как у нас развивается социальное предпринимательство и пришли к тому, что это в основном региональный уровень, и здесь очень важно выстроить региональную модель развития социального предпринимательства. И очень важно, чтобы именно на региональном уровне были созданы максимально комфортные условия", - сказал Голубев.

В частности, он отметил большое количество административных барьеров в социальной сфере, которые необходимо снимать. Здесь "важно переходить на риск-ориентированную контрольно-надзорную функцию", считает Голубев.

"Мы сейчас в рамках регуляторной гильотины по сути туда двигаемся, медленно двигаемся, но верно двигаемся, поэтому здесь важно, чтобы регион покупал у социальных предпринимателей не процесс, а результат, то есть, те социальные эффекты, которые социальные предприниматели готовы давать. Вот это - риск-ориентированный подход", - сказал он.