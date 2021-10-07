"Лукойл" вложит 300 млрд рублей в развитие завода на Ставрополье

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 7 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" вложит более 300 млрд рублей в развитие ООО "Ставролен" в городе Буденновске на Ставрополье. Об этом сообщил в четверг глава компании Вагит Алекперов во время рабочей поездки в Буденновск.

"Одно из крупнейших предприятий юга России будет сформировано здесь, где-то в переделах до 2026-2027 года. Колоссальные инвестиции, более 300 млрд рублей", - сказал он.

В четверг в рамках программы развития началось строительство второго комплекса газоперерабатывающей установки завода. Как пояснили журналистам в пресс-службе компании, вторая очередь газоперерабатывающей установки станет первым объектом, построенным в рамках комплексной программы развития предприятия. Ожидается, что по итогам реализации комплексной программы развития "Ставролена" мощность по производству этилена вырастет с 350 до 420 тыс. т в год, полиэтилена - с 300 до 405 тыс. т, сополимерных марок полипропилена - с 80 до 120 тыс. т.

"Лукойл" ввел на заводе "Ставролен" первый пусковой комплекс газоперерабатывающей установки (ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд кубометров в год в феврале 2016 года. Этот проект позволил утилизировать попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия, обеспечить собственным газом новые энергетические мощности "Лукойла" в Ставропольском крае, а также приступить к производству нефтехимической продукции.

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат.