Чечня получит инфраструктурный кредит на создание и реконструкцию объектов водоснабжения

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Чеченской Республике одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 5,2 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию более 20 объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ в четверг.

"Одобрена заявка на получение бюджетного кредита в размере 5,2 млрд рублей на реализацию восьми инвестиционных проектов. Денежные средства направят на развитие жилищного строительства: проект предполагает строительство и реконструкцию более 20 объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Ожидается, что благодаря этим мерам будет дополнительно построено более 1 200 кв. м нового жилья до 2037 года, а также удастся обеспечить создание новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Строительство и реконструкция объектов планируется в городе Грозном, Гудермесском, Курчалоевском, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Наурском районах региона. "Реализация данных инвестпроектов скажется не только на развитии территорий, отведенных под жилищное строительство, но и позволит создать более 1 100 постоянных рабочих мест и не менее 1 тыс. временных рабочих мест на этапе строительства", - добавили в ведомстве.