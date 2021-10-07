Прикамье получит инфраструктурный кредит на комплексное развитие территории

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию в четверг одобрила заявку Пермского края на получение инфраструктурных кредитов в размере 8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на комплексное развитие территорий Перми в микрорайонах Ива и Вышка-2, а также в микрорайоне ДКЖ, сообщается на сайте правительства Прикамья.

"Сегодня на заседании правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина было принято решение о выделении Пермскому краю инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 7,99 млрд рублей. Средства федерального бюджета правительство Пермского края планирует направить на два крупных проекта: "Комплексное развитие территории в микрорайоне Ива и Вышка-2 со строительством первого этапа автодороги "Переход ул. Старцева - проспект Октябрят - ул. Целинная" и "Комплексное развитие территорий ДКЖ со строительством дороги и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство дороги в микрорайонах Ива и Вышка-2 позволит создать новое транспортное направление, которое свяжет два строящихся микрорайона и разгрузит существующую дорожную сеть. В свою очередь, реновация территорий в районе ДКЖ позволит вплотную подойти к строительству многофункциональной спортивной арены в этом микрорайоне. Также районе Дворца культуры железнодорожников планируется строительство общеобразовательной школы с музыкальным уклоном на 350 мест.

"Одобренный Пермскому краю кредит пойдет на комплексное развитие территорий в жилых микрорайонах. Крайне важно, что параллельно с развитием жилого строительства, идет строительство дорог, школ и других социальных объектов", - цитируются в сообщении слова вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.