ФАС сообщила о мониторинге тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ постоянно мониторит ситуацию с тарифами на электроэнергию для населения страны и не допускает их изменения вне установленных рамок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Регулирование тарифов в электроэнергетике осуществляется на федеральном и региональном уровнях. ФАС России принимает решение о предельных уровнях тарифов на электроэнергию - выше или ниже этих значений установление тарифов не допускается. К компетенции региональных органов тарифного регулирования относится уже формирование конечных цен на электроэнергию для населения", - отметили в ФАС.

При установлении предельных уровней изменения тарифа ФАС РФ использует инструменты защиты граждан России от существенных колебаний суммы оплаты за потребленную энергию. Одновременно с этим служба обеспечивает контроль и мониторинг за соблюдением допустимых изменений в регионах России.

В ФАС добавили, что в текущем году были отменены решения региональных органов тарифного регулирования Тверской и Архангельской области, что позволило не допустить рост цен на электроэнергию для населения.