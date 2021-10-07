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Суд в Москве признал законным штраф Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление контента

Общая сумма штрафов, наложенных на Twitter, составила около 45 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оставил без изменения административные штрафы на общую сумму 5,5 млн рублей в отношении Twitter Inc. за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решениями Таганского суда от 07.10.2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 26.07.2021 года, которыми Twitter Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, обязанность удалить которую предусмотрено законодательством РФ), которыми на Twitter Inc наложены административные штрафы в 2,5 и 3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

"Компания с начала года не выплатила ни одного из наложенных на нее штрафов, в настоящее время в силу вступило взыскание штрафов на сумму 8,9 млн рублей. Материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания", - сказала собеседница агентства.

Ранее в суде сообщили, что общая сумма штрафов, наложенных на Twitter, составила около 45 млн рублей. В отношении большей части этой суммы решения пока не вступили в силу.

С февраля 2021 года Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Как уточнили в пресс-службе суда, компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму 6,1 млн рублей.

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