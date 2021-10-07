{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рязанская область получит инфраструктурный кредит на строительство школ и детсадов

Регион получит почти 4 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит в размере почти 4 млрд рублей на строительство школ, детских садов и нового водоканализационного коллектора одобрен Рязанской области. Об этом журналистам сообщил в четверг губернатор региона Николай Любимов.

"Она (заявка - прим. ТАСС) была одобрена, и мы будем реализовывать. <…> Основные [проекты] - строительство школ и детских садиков в больших, крупных новых микрорайонах там, где будет продолжаться строительство жилья. <…> [Кредит одобрен в размере] 3,9 млрд", - сказал он после презентации туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Также планируется реализовать проект по строительству нового водоканализационного коллектора в Рязани. На реализацию этого проекта потребуется почти 800 млн рублей.

"Вот эти основные проекты мы будем реализовывать уже начиная со следующего года", - пояснил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
РоссияРязанская область
Минпромторг не видит оснований для резкого роста розничных цен на продукты
Читать полностью