Рязанская область получит инфраструктурный кредит на строительство школ и детсадов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит в размере почти 4 млрд рублей на строительство школ, детских садов и нового водоканализационного коллектора одобрен Рязанской области. Об этом журналистам сообщил в четверг губернатор региона Николай Любимов.

"Она (заявка - прим. ТАСС) была одобрена, и мы будем реализовывать. <…> Основные [проекты] - строительство школ и детских садиков в больших, крупных новых микрорайонах там, где будет продолжаться строительство жилья. <…> [Кредит одобрен в размере] 3,9 млрд", - сказал он после презентации туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Также планируется реализовать проект по строительству нового водоканализационного коллектора в Рязани. На реализацию этого проекта потребуется почти 800 млн рублей.

"Вот эти основные проекты мы будем реализовывать уже начиная со следующего года", - пояснил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.