Суд отменил решение о выплате "Роснефтью" 5,76 млрд руб. пошлин за поставки нефти в Китай

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал незаконными решения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) в отношении "Роснефти" о начислении компании таможенных пошлин и пеней в размере 5,76 млрд рублей за поставки нефти по трем контрактам в Китай в 2019 году. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заседание суда состоялось 7 октября. При этом резолютивная часть решения суда пока не опубликована. Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу "Роснефти" и отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июне отклонил требование компании о признании незаконными пошлин.

Спор между "Роснефтью" и ЦЭТ возник из-за трех контрактов на поставку нефти, заключенных с двумя китайскими компаниями - CNPC и CEFC. Согласно контрактам, "Роснефть" поставляла нефть, добытую компаниями "Севкомнефтегаз", "Востсибнефтегаз", "Тагульское", "Самотлорнефтегаз" и "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Нефть, добытая на участках недр этих компаний, была освобождена от уплаты таможенных пошлин по льготе.

При этом, как следует из июньского решения суда, по контрактам, заключенным до 1 мая 2019 года, льгота предоставлялась только непосредственно самим недропользователям. В то время как "Роснефть" задекларировала нефть, купленную у компаний, в январе 2019 года. В ЦЭТ отмечали, что заявленная при таможенном декларировании льгота не подлежала применению, поэтому "Роснефть" должна была выплатить вывозную таможенную пошлину.

В июньском решении суда указывается, что "Роснефть" исполнила уведомление ЦЭТ об уплате таможенных пошлин и пеней в полном объеме и в установленный срок. Тем не менее, компания оспорила решение таможенных органов в суде. В то же время в июне арбитражный суд Москвы отказал в признании незаконным решения ЦЭТ, после чего "Роснефть" подала апелляционную жалобу.