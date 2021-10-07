Начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина перенесли на 31 марта 2022 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Начало эксперимента по продаже российского вина через интернет, который должен пройти в Москве и Московской области, перенесут с 1 января на 31 марта 2022 года, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.

Ранее Минфин предлагал с 1 января 2022 года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России" в Москве, Подмосковье и Мордовии.

"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование. [Эксперимент пройдет] с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Субъекта два - Москва и Московская область", - сказал Евтухов.

По его словам, доставка вина будет возможна минимум через сутки после оформления заказа, чтобы избежать импульсивных покупок потребителями.