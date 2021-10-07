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Пандемия COVID-19
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Женевский международный автосалон 2022 года отменили

Такое решение принято в связи с трудностями в автомобилестроительном секторе, вызванными пандемией
© Robert Hradil/Getty Images, архив

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Женевский международный автосалон 2022 года отложен на год в связи с трудностями в автомобилестроительном секторе, вызванными пандемией COVID-19. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте автосалона.

"В связи с затронувшими всю [автомобильную] промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона <...> был вынужден перенести мероприятие на 2023 год, - говорится в заявлении. - Хотя в феврале 2022 года автосалон будет отменен, мы продолжим предпринимать шаги по развитию платформы, что позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году.

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