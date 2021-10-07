Минсельхоз до конца года подготовит план адаптации АПК к изменениям климата

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России планирует до конца 2021 года подготовить план адаптации АПК к изменениям климата. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на бизнес-бранче "Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности" в рамках агровыставки "Золотая осень".

"Правительством уже утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата. Минсельхоз в рамках этого документа разработал проект отраслевого плана в сфере АПК и рыболовства. В него включены планы по внедрению экологически безопасных и эффективных методов адаптации производства к изменяющимся климатическим условиям. Работа будет построена с учетом специфики и широкой географии нашей страны. Мы рассчитываем, что сможем утвердить этот план до конца года", - сказал Патрушев.

Министр также отметил, что в 2022 году в России начинает действовать программа вовлечения земель в сельхозоборот и мелиорации. "Мероприятия, которые мы туда заложили, на наш взгляд, будут способствовать рациональному землепользованию", - считает Патрушев. Он также обратил внимание на еще один вопрос в контексте экологизации - вопрос снижения выбросов парниковых газов, который в рамках производства сельхозпродукции занимает "достаточно объемные" показатели.

Карбонизация в АПК

"По линии растениеводства речь идет о развитии технологий, направленных на увеличение запасов углерода в почве. В ближайшие годы нам предстоит создать и внедрить собственные методики регулирования антропогенных выбросов", - сказал министр.

Он также отметил, что сейчас Минсельхоз совместно с Минобрнауки реализует проект создания аграрных карбоновых полигонов. "С их помощью будет исследоваться влияние современных технологий возделывания сельхозкультур на поглощение углерода. В дальнейшем результаты этой работы позволят разработать новые экологические стандарты, это все впереди", - сказал министр.

Он добавил, что животноводство также является одним из главных поставщиков парниковых газов в сельском хозяйстве. "Конечно, сейчас новые животноводческие комплексы проектируются с учетом минимизации влияния на окружающую среду, а хранение и переработка органических отходов должна постоянно отслеживается лабораториями предприятий. В принципе, экологичность предприятий повышается. Но нам нужно достаточно системно работать над еще рядом задач. Нам необходимо улучшать качество кормов, разрабатывать специальные кормовые добавки. В целом заниматься селекцией и генетикой. По сути дела, производить этих животных, которые в меньших объемах будут выделять парниковые газы", - сказал министр.