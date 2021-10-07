Власти Хайнаня отметили рост потребления за время каникул по случаю Дня образования КНР

Как пишет издание со ссылкой на данные управления коммерции Хайнаня, рост потребления отмечен не только в магазинах беспошлинной торговли острова, но и в городских торговых центрах. За первые четыре дня каникул объемы розничных продаж в торговых центрах провинции увеличились на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 113,44% по сравнению с допандемийными показателями. Также отмечается, что потребительский бум не вызвал рост цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости в регионе.

По информации газеты, для привлечения покупателей многие торговые центры провинции проводили акции и мероприятия, устраивали концерты и розыгрыши. Так, например, на площади перед торговым центром в Хайкоу (административный центр Хайнаня) был открыт рынок, где продавались товары самых различных категорий, проводились акции, были организованы живые выступления артистов. Другой шоппинг-центр в Хайкоу развернул на своей территории тематические выставки, посвященные китайской культуре. Магазины беспошлинной торговли в курортном городе Санья привлекали туристов новинками: некоторые бренды специально к национальным каникулам представили в своих магазинах новые позиции.

В этом году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, в этом году за семь дней выходных жители КНР совершили 515 млн поездок внутри страны, доходы отрасли внутреннего туризма составили 389,061 млрд юаней (около $60,22 млрд).