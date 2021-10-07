В Великобритании призвали провести расследование причин топливного кризиса в стране

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Председатель британской Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Брайан Мэддерсон призвал провести независимое расследование причин топливного кризиса, поразившего страну, но прежде всего - Лондон и юго-восток Англии.

"Сегодняшний опрос PRA показывает, что на 12% заправочных станций Лондона и юго-востока до сих пор нет бензина, в то время, как на 17% есть только один вид топлива, на 71% станциях есть оба вида топлива", - сказал Мэддерсон, слова которого приводит в среду агентство PA. Он обратил внимание на то, что в остальных частях Соединенного Королевства ситуация лучше - топливо доступно в 90% случаев. "Восстановление не происходит быстро, кризис длится уже 15-й день. Есть необходимость независимого расследования кризиса, чтобы водители были защищены от подобных серьезных перебоев в будущем", - сказал представитель ассоциации ретейлеров.

Мэддерсон указал на непродуманность политики восполнения запасов топлива, что, по его словам, нанесло вред усилиям по исправлению ситуации. "Емкость на АЗС в пересчете на каждого жителя в три раза больше по стране, чем в Лондоне и на юго-западе. Если учесть, что именно в этом регионе больше всего автомобилей на каждую семью, возможно, станет более понятно, почему топливо на автозаправочных станциях здесь заканчивается намного быстрее", - сообщил представитель PRA. "Наши члены в Лондоне и на юго-западе возмущены тем, что кризис длится 15-й день из-за неудачного вмешательства правительства и неверно расставленных приоритетов. Есть сообщения о хаотичных графиках поставок, в том числе в одном из случаев бензовоз должен был вернуться на распределительную станцию полным, потому что он приехал на АЗС, которую только что заполнили", - добавил он.

Ситуация в британской столице подтверждает слова Мэддерсона. Корр. ТАСС накануне объехал несколько АЗС. На двух из них вообще не было топлива. На третьей, отстояв полчаса - что намного меньше, чем в разгар кризиса, - можно было заправиться, причем доступны были оба вида топлива. При этом небольшой телефонный опрос сотрудников ряда бензоколонок вне Лондона показал, что бензин есть на всех, дизельное топливо - лишь на некоторых.

Британцы начали активно скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.