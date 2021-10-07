Ростехнадзор потребовал приостановить эксплуатацию незарегистрированной скважины в Коми

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора потребовало у компании ООО "МВР-Экология" приостановить эксплуатацию нефтяной скважины в районе городского округа Ухта Коми. Как говорится в четверг в сообщении Ростехнадзора, скважина не была должным образом зарегистрирована, а добыча углеводородного сырья на ней велась без соблюдения требований технических проектов.

"Печорским управлением Ростехнадзора на основании материалов, представленных Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу, проведена проверка ООО "МВР-Экология" <…>. Материалы дела о приостановке эксплуатации нефтяной скважины направлены на рассмотрение в Ухтинский городской суд", - сообщается на сайте ведомства.

По данным Ростехнадзора, в ходе проверки было выявлено, что организация эксплуатировала нефтяную скважину с нарушениями требований промышленной безопасности. Установлено, что нефтескважина не зарегистрирована в качестве опасного производственного объекта, месторождение разрабатывается без оформленной документации, не соблюдаются требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. Работы по добыче углеводородного сырья ведутся без соблюдения требований технических проектов, планов или схем развития горных работ.

"В связи с тем, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу животным, растениям, окружающей среде, ООО "МВР-Экология" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - отмечается в сообщении.