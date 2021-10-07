Татарстан и "Газпром нефть" создадут полигоны для совместных исследований

ТАСС, 7 октября. Татарстан и "Газпром нефть" договорились о создании технологических полигонов по проведению совместных исследований для повышения нефтеотдачи месторождений. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и ПАО "Газпром нефть" Стороны договорились о взаимодействии при разработке востребованного в отрасли высокотехнологичного нефтяного оборудования и его сервиса. А также о создании в Приволжском федеральном округе и Западной Сибири технологических полигонов по проведению совместных исследований для повышения нефтеотдачи зрелых месторождений", - говорится в сообщении.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, совместные исследования позволят повысить нефтеотдачу. "У Республики Татарстан есть свои наработки в вопросах нефтедобычи, у "Газпром нефти" - свой опыт. Совместные исследования позволят нам повысить нефтеотдачу. Немаловажным сегодня является момент консолидации сил в реализации программ экологической безопасности", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков обратил внимание, что Татарстан один из ключевых регионов для нефтегазовой промышленности. "Газпром нефть" активно сотрудничает по многим направлениям с предприятиями республики, в том числе с "Татнефтью" и КАМАЗом. Новое соглашение подтверждает наше намерение укреплять это партнерство и вместе работать над одной из важнейших отраслевых задач - развивать технологии повышения нефтеотдачи" - цитирует Дюкова пресс-служба.