Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Покупатели вновь активизировались на российском рынке акций. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,35%, до 4 228,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,17%, до 1 853,99 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:18 мск уменьшился на 0,67%, до 71,72 руб., евро - на 0,75%, до 82,9 руб. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день выросла на 1,73% и торгуется в районе $82,15 за баррель.

"Цены на нефть курсировали выше $80, металлы торговались в хорошем плюсе, на этом фоне хорошую динамику показали акции металлургического сектора. Спрос на рискованные активы поддержал ряд новостей - о временном решении проблемы с повышением госдолга в США, о готовности китайского и американского лидеров провести онлайн-встречу в этом году", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом статистика дня была неоднозначной, полагает он. "Объем промышленного производства Германии за месяц в августе упал на 4%, в 10 раз сильнее прогноза (-0,4%). В США недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице вышло меньше ожиданий", - добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "Акрона" (+6,3%) сегодня прирастают к новому максимуму на уровне 8 330 руб. "Для этого есть вполне прозаичный повод: бумаги сегодня торгуются последний день с дивидендами. Это значит, что в следующие дней пять мы увидим снижение на 5-10%", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Газпрома" (-3,24%) снизились на фоне негативной динамики цен на газ, которая стала отражением усиления на европейском рынке риторики властей, направленной на "сглаживание" спроса. "Вчера пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного роста цен на газ. Информация способна снизить рыночный спрос на сегменте деривативов", - считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Учитывая высокую дополнительную прибыль, полученную "Газпромом" от перехода в контрактах с европейскими партнерами на цены спот, инвесторы могли настороженно воспринять позитивные оценки менеджмента компании в отношении практики заключения долгосрочных контрактов на поставку газа, считает Осин. "Рынок мог оценить это заявление как сигнал к тому, что "Газпром" готовится к новому циклу снижения на рынке нефти. Именно в такой ситуации долгосрочные контракты наиболее выгодны", - пояснил эксперт.

Прогноз на 8 октября

В конце недели экономическая статистика может повлиять на настроения инвесторов. "Ключевые данные будут в сентябрьском отчете по рынку труда США, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Сильные показатели станут дополнительным доводом для перехода ФРС к более жестким денежно-кредитным условиям. Кроме того, в этом день будет обнародован сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin", - считает Александр Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 8 октября может формироваться в пределах 4 160 - 4 260 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 71,5-72,7 руб.

В "Фридом финанс" завтра ждут повышения котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 150 - 4 300 пунктов, а также 71,35-72,15 руб. и 82,40-83,60 руб. за доллар США и евро соответственно.