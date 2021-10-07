Пять регионов ПФО представили проекты развития на совещании с вице-премьером РФ Чернышенко

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы Удмуртии, Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей представили проекты по социально-экономическому развитию на совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорем Комаровым, которое прошло в четверг в режиме видеоконференции. Об этом говорится в сообщении, распространенным пресс-службой полномочного представителя в ПФО.

"На совещании прошла вторая предзащита проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. С докладами выступили главы Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей", - отмечается в сообщении.

По словам Комарова, во всех пяти регионах по итогам первого полугодия 2021 года наблюдается рост промышленного производства, но при этом уменьшился объем инвестиций в основной капитал, тогда как в ПФО и в целом по России динамика по инвестициям положительная. "В этой связи прошу глав регионов обратить внимание и активнее использовать появившиеся на федеральном уровне новые инструменты для стимулирования инвестиционной активности", - сказал Комаров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов представил шесть проектов, в том числе по развитию улично-дорожной сети, транспорта, общественных пространств. По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, инвестиции в приоритетные проекты в регионе составят более 500 млрд рублей, из них частных - порядка 375 млрд рублей, что позволит создать более 28 тыс. рабочих мест. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил проект по модернизации системы общественного транспорта в пензенской агломерации стоимостью 6,4 млрд рублей, а также в числе ключевых отметил проекты по улучшению водоснабжения, создания особой экономической зоны и развитию онкослужбы в регионе.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что проекты спасения экосистемы Урала и строительство участка магистрали "Европа - Западный Китай" важны для развития не только региона, но и страны в целом. Кроме того, значимыми для региона являются строительство детской областной больницы и международного кампуса. Глава Саратовской области Валерий Радаев представил проект по завершению металлургического кластера в Балаковской агломерации, линии скоростного трамвая и другие.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил регионам до 14 октября доработать проекты и сдать их паспорта. По его словам, первая группа регионов, представившие ранее свои проекты - Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Самарская области - по итогам предзащиты заполнили паспорта проектов и приступили к их доработке. "Прошу Координационный центр, Минцифру и Минэкономразвития постоянно предоставлять обратную связь по проектам, которые были представлены во время предзащиты. Нас интересуют все отзывы, как положительные, так и отрицательные", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.