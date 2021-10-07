США не намерены делать какие-то шаги в связи с ситуацией на энергетическом рынке

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не собирается предпринимать в настоящее время какие бы то ни было действия в попытке добиться снижения цен на топливо на американском рынке. Об этом сообщили в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и официальный представитель Министерства энергетики США.

"Мы будем работать со своими партнерами в других ведомствах [американского правительства], чтобы определить, необходимы ли [какие-то] действия и когда [именно]", - отметила Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который совершает поездку в Чикаго (штат Иллинойс). "Мы продолжим искать пути облегчения бремени американских семей, вызванного ценами на энергоносители. Однако у нас в настоящее время нет никаких объявлений", - сказала представитель Белого дома.

По ее словам, ситуация на топливном рынке показывает, что США и мировому сообществу в целом следует и дальше диверсифицировать источники энергии, активнее осваивать чистую энергетику. "Как всегда, мы должны следить за рынками, рассматривая все доступные инструменты, чтобы защищать американский народ. Но, как мы сказали, в настоящее время нет плана предпринимать [какие бы то ни было] действия", - подчеркнула Жан-Пьер.

В схожем ключе высказалась и представитель Минэнерго США. "Министерство энергетики продолжит следить за предложением на мировом энергетическом рынке, а также работать с партнерами в других ведомствах [правительства США], чтобы определить, необходимы ли действия и когда. Все доступные инструменты всегда рассматриваются в целях защиты американского народа. Немедленного плана предпринимать эти действия в настоящее время нет, согласно сказанному [ранее] министром [энергетики]", - заявила она корр. ТАСС.

О возможности распечатывания американских стратегических нефтяных резервов и введения запрета на экспорт сырой нефти упомянула в среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Белый дом в тот же день отказался комментировать эти инициативы, предложив обращаться за дополнительными пояснениями к самой Грэнхолм.

Максимальный объем американского стратегического нефтяного резерва составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 618 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.